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Film gibi dolandırıcılık: İki işadamı bir otelde sahte altın ve dolarla dolandırıldı - Son Dakika

Film gibi dolandırıcılık: İki işadamı bir otelde sahte altın ve dolarla dolandırıldı

17.01.2022 12:10

Şişli'de Kamerunlu dolandırıcı, iki işadamını piyasa değerinin altında altın satma bahanesiyle 40 bin dolar dolandırdı.

Şişli'de Kamerunlu dolandırıcı, iki işadamını piyasa değerinin altında altın satma bahanesiyle 40 bin dolar dolandırdı. Filmleri aratmayan olayı, polis aydınlatarak faili kısa sürede yakaladı.

7 Ocak'ta Şişli Meşrutiyet Mahallesindeki bir otel lobisinde yaşanan dolandırıcılık kameralara yansıdı. İddiaya göre, L.T. ve H.K. adlı iki işadamı, bir ay önce Kamerun uyruklu A.A.R. adlı şahısla tanıştı. Kamerunlu şahıs 7 Ocak'ta yurt dışından altın getirdiğini, piyasa değerinin altında satacağını söyleyerek L.T. ve H.K. ile Şişli'de bir otelde buluşmak üzere randevulaştı. İşadamları 40 bin dolara anlaştıkları 4 kiloya yakın altını satın almak için söz konusu otele gitti. Yanında getirdiği 40 bin doları A.A.R.'ye veren iş adamları, sonradan sahte olduğu ortaya çıkan altınları aldı. Ancak Kamerunlu dolandırıcı bir süre sonra altınları satmaktan vazgeçtiğini söyleyerek geri istedi. Altınları alan zanlı, el çabukluğuyla, gerçeğiyle değiştirdiği sahte dolarları da işadamlarına iade etti. Otelden ayrılan işadamları bir süre sona dolarların sahte olduğunu anladı. Polise giden mağdur L.T. ve H.K. şikayetçi oldu.

Dolandırıcının yakalanması için harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otel ve çevresindeki 18 ayrı sokakta bulunan 23 ayrı kamera görüntüsü inceleyerek saha çalışması yaptı. İş insanlarına 40 bin dolar karşılığında altın satmak için otelde bir araya gelen Kamerunlu A.A.R.'nin kaldığı adres tespit edildi. Afrikalı dolandırıcı, Şişli'de saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 600 bin sahte dolar, 3 kilo 800 gram sahte altın, 2 bin 400 dolar, 37 gram altın ve birçok solüsyon malzemesi ele geçirildi. Polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Kamerunlu dolandırıcı A.A.R., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sadık Kahraman/ İHA)

Film gibi dolandırıcılık: İki işadamı bir otelde sahte altın ve dolarla dolandırıldı
Film gibi dolandırıcılık: İki işadamı bir otelde sahte altın ve dolarla dolandırıldı
Film gibi dolandırıcılık: İki işadamı bir otelde sahte altın ve dolarla dolandırıldı

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Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Şişli, Altın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Film gibi dolandırıcılık: İki işadamı bir otelde sahte altın ve dolarla dolandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Film gibi dolandırıcılık: İki işadamı bir otelde sahte altın ve dolarla dolandırıldı - Son Dakika
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