Şişli'de film gibi olay: Rehin alınan genç kadın servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Şişli'de film gibi olay: Rehin alınan genç kadın servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı

24.06.2022 09:13

Şişli'de film gibi olay: Rehin alınan genç kadın servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı Yabancı yabancı uyruklu genci evde iki şahıs rehin aldı Teknik servis elemanının olayı fark edip ihbar etmesiyle polis eve operasyon düzenledi Genç kız kurtarılırken, şahıslar ise gözaltına alındı Şişli'de...

Şişli'de film gibi olay: Rehin alınan genç kadın servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı

Yabancı yabancı uyruklu genci evde iki şahıs rehin aldı

Teknik servis elemanının olayı fark edip ihbar etmesiyle polis eve operasyon düzenledi

Genç kız kurtarılırken, şahıslar ise gözaltına alındı

İSTANBUL - Şişli'de 21 yaşındaki yabancı uyruklu genç kız, yabancı uyruklu 2 şahıs tarafından bir evde rehin alındı. Pencereye yaklaşan genç kızın el ve kol hareketiyle çağırdığı teknik servis elemanına, "beni rehin aldılar, kurtarın" demesi üzerine olay yerine gelen polis operasyon düzenledi. Eve giren polis genç kızı kurtararak, iki şahsı da yakaladı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Şişli Fulya Pehlivan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü bir binaya tamirata gelen teknik servis elemanı Arda Ahmet Görmek, pencereye yaklaşan bir kadının kendisine el ve kol hareketleri yaparak yanına çağırdığını fark etti. Genç kadın yanına gelen Görmek'e, "beni rehin aldılar, kapıları kilitlediler" dedi. Bunun üzerine genç adam, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Özel harekat polisi operasyon düzenledi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, içeriden sesler geldiğini duyunca kapıyı açmalarını istedi, ancak dönüş yapan olmadı. Kadının içeride rehin alındığını anlayan polis ekiplerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 21 yaşındaki yabancı uyruklu genç kadın kurtarılırken, Fas uyruklu E.A. ve Suriye uyruklu Yusuf T. uyruklu iki şahıs gözaltına alındı. Şahıslar emniyete götürülürken, polis ekipleri ise evde bir süre inceleme yaptı.

"Beni öldürecekler, rehin aldılar ve kapıları kilitlediler"

Olayı fark edip polise ihbarda bulunan Arda Ahmet Görmek, Biz burada çalışıyoruz. Kız camdan seslendi ve sessiz bir şekilde bize el ve kol yaptı. Bizde yardımcı amaçlı yanına gittik ve bize "beni öldürecekler, rehin aldılar ve kapıları kilitlediler" dedi. Öyle deyince bizde polisi aradık ve hemen geldiler, gereğini yaptılar. İlk etapta bir ekip geldi, kapıyı açtırmaya çalıştılar ancak içeridekiler kapıyı açmayınca daha fazla ekip geldi. Sonra özel harekat polisi geldi ve kapıyı kırdılar, kızı çıkarttılar. İçerisinde iki tane yabancı uyruklu şahıs ve bir kız çıktı. Kızı kaçırmışlar, taciz etmişler ve rehin almışlar" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de film gibi olay: Rehin alınan genç kadın servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de film gibi olay: Rehin alınan genç kadın servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı - Son Dakika
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