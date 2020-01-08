ŞİŞLİ'DE FIRTINADA ÖLÜM: REKLAM PANOSU KALDIRILIYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE FIRTINADA ÖLÜM: REKLAM PANOSU KALDIRILIYOR - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE FIRTINADA ÖLÜM: REKLAM PANOSU KALDIRILIYOR

10 dakika önce

ŞİŞLİ'de fırtınada, Hasan Aydın'ın başına isabet eden parçanın düştüğü belirtilen reklam panosu kaldırılıyor.

ŞİŞLİ'DE FIRTINADA ÖLÜM: REKLAM PANOSU KALDIRILIYOR, System.String[]
ŞİŞLİ'de fırtınada, Hasan Aydın'ın başına isabet eden parçanın düştüğü belirtilen reklam panosu kaldırılıyor.

Olay, Şişli, Büyükdere Caddesi üzerinde önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Hasan Aydın rüzgar nedeniyle reklam panosundan koptuğu belirtilen parçanın kafasına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Hasan Aydın'ın ölümünün ardından harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek çalışmalara başladı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından Hasan Aydın'ı öldüren parçanın, panodan veya nereden koptuğunun tespit edilebileceği öğrenildi.

REKLAM PANOSU KALDIRILIYOR

Olayın ardından vinç yardımıyla sabitlenen reklam panosunun kaldırılması için bugün ekipler çalışma başlattı. Hasan Aydın'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen pano parça parça sökülerek indirildi.

Görüntü Dökümü:

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Muhabir anonsu (Oğuzcan YAZAR)

Zabıtalardan detay

Panonun kaldırılmasından detay

Çalışanlardan detay

Yerdeki pano parçalarından detay


- Yazar
Hasan Aydın, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:13 Kaynak: DHA
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