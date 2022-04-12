Şişli'de gasp girişimi kamerada - Son Dakika
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Şişli'de gasp girişimi kamerada

12.04.2022 09:11

Şişli'de yabancı uyruklu olduğu belirtilen bir şahıs, bıçakla saldırdığı yabancı uyruklu bir diğer kişinin parasını ve cep telefonunu gasp etmeye çalıştı.

Şişli'de yabancı uyruklu olduğu belirtilen bir şahıs, bıçakla saldırdığı yabancı uyruklu bir diğer kişinin parasını ve cep telefonunu gasp etmeye çalıştı. Dehşet dolu kovalamaca anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, 7 Nisan'da Harbiye'de bir ara sokakta akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Libya uyruklu A.M.D., iki arkadaşı ile birlikte yolda yürüyen Libya uyruklu A.B.S.'ye saldırdı. A.B.S.'nin elindeki cep telefonu ve çantasını onlarca kişinin içinde almaya çalışan zanlı kameralara yansıdı. Saldırıya uğrayan A.B.S. ise çığlık atarak kaçmaya başladı. Zanlı ise çevredekilerin tepkisiyle karşılaşınca olay yerinden kaçtı.

Saldırıya uğrayan A.B.S.'nin yanında olan Türk arkadaşı durumu polise bildirdi. Zanlının eşkalini belirleyen polis, bölgede da alan uygulaması yaparak şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Libyalı zanlı A.M.D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen zanlı, mağdur A.B.S. tarafından da teşhis edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "adli kontrol" şartı ile serbest bırakıldı.

Yaşanan gasp girişimi ve kovalamaca anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde bıçakla 3 kişilik grubun karşı istikametinden yaya olarak gelen Libyalı A.M.D., A.B.S.'ye aniden saldırıyor. Bıçaklı saldırıya uğrayan A.B.S.'nin, panik halinde koşarak zanlıdan kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Gaspçı, hedefine ulaşamayınca bir süre sonra A.B.S.'yi bırakıp geldiği istikamete geri dönerek yaya halde olay yerinden uzaklaşıyor. - İSTANBUL

Şişli'de gasp girişimi kamerada
Şişli'de gasp girişimi kamerada
Şişli'de gasp girişimi kamerada

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Libya, Nisan, Şişli, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de gasp girişimi kamerada - Son Dakika


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