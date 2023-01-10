Şişli'de gasp girişimi kameraya yansıdı: Üstünü değiştiren gaspçıyı montu ele verdi - Son Dakika
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Şişli'de gasp girişimi kameraya yansıdı: Üstünü değiştiren gaspçıyı montu ele verdi

10.01.2023 12:49

- Şişli'de gasp girişimi kameraya yansıdı: Üstünü değiştiren gaspçıyı montu ele verdi Harbiye'de uluslararası para transfer merkezine gasp girişiminde bulunan şahıs, çalılıklarda üstünü değiştirdi Polisin dikkatinden kaçmayan sarı mont detayı sayesinde gaspçı evinde yakalandı Harbiye'de...

- Şişli'de gasp girişimi kameraya yansıdı: Üstünü değiştiren gaspçıyı montu ele verdi

Harbiye'de uluslararası para transfer merkezine gasp girişiminde bulunan şahıs, çalılıklarda üstünü değiştirdi

Polisin dikkatinden kaçmayan sarı mont detayı sayesinde gaspçı evinde yakalandı

İSTANBUL - Harbiye'de girdiği uluslararası para transfer merkezinde çalışana silah doğrultarak gasp girişiminde bulunan yüzü maskeli şahıs, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından yakalandı. Olaydan sonra girdiği sokaktaki çalılıklarda üstünü değiştiren şahsın, giydiği sarı montla aynı sokaktan geri çıkmasının dikkatlerden kaçmaması sonucu tespit edildiği öğrenildi. Gasp girişimi ve adım adım takip kameralara yansıdı.

Şişli Harbiye'de geçtiğimiz 21 Aralık Çarşamba günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, uluslararası para transfer merkezine giren yüzü maskeli ve bereli bir şahıs, çalışana silah doğrultup kasadaki paraları istemişti. Çalışanın korkarak tezgahın altına girmesi sonucu panik yapan şahıs, hiçbir şey alamadan kaçmıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

Şişli polisi adım adım takip edip yakaladı

Olayın ardından çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, şahsı tespit edebilmek için onlarca güvenlik kamerasını tek tek inceledi. Şüpheli şahsın olay sonrası Elmadağ Caddesi, Paparoncalli Sokak, Babil Sokak ve Çimen Sokak üzerinden Cebel Topuz Sokak merdivenli yoldan Küçükbayır Sokak ile Dolapdere Caddesi'ni bağlayan merdivenli yola indiğini tespit etti. Fakat şahsın tek çıkış yeri olan Dolapdere Caddesi'ne çıkmadığının görülmesi üzerine Şişli polisi, merdivenli yola inen tüm kişileri görüntülerden tek tek inceledi.

Çalılıklarda üstünü değiştirmiş

İncelemeler esnasında polis; sarı montlu, siyah bereli, beyaz çizgili büyük sırt çantası olan ve gaspçı ile benzer yapılarda bulunan bir şahsın merdivenli sokağa indiğini fakat Dolapdere Caddesi'ne çıkış yapmadığını belirledi. Şahsın kameraların görmediği çalılıkların bulunduğu merdivenli yerde üstünü değiştirdiğini düşünen polis ekipleri, ardından bu şahsın merdivenli sokağa inişinden 7 dakika sonra şüpheli şahsın merdivenli sokaktan çıktığını tespit etti. Sonrasında da polis, şüphelinin olay sonrası tekrar merdivenli yere indiğini ve 5 dakika sonra üzerinde sarı mont, siyah bere ve beyaz çizgili çanta bulunan şahsın merdivenli sokaktan çıktığını belirledi.

Sarı mont detayı ve caddeye inmemesi yakalattı

Bunun üzerine Dolapdere Caddesi'nde yapılan çalışmalarda, kıyafeti değişik iki şahsın caddeye hiçbir şekilde inişlerinin olmaması ve şahısların benzer yapılara ve yürüyüşlere sahip olması sebebiyle şüphelinin üstünü değiştirdiği tespit edildi. Devam edilen çalışmalarda, sarı montlu şahsın Cebel Topu Sokak'ta bir binaya girdiğini gören polis ekipleri, burada yaşayan Murat B.'yi yapılan baskınla yakaladı. Evde yapılan aramada şahsın, olay sırasında ayağında olan siyah spor ayakkabı ve üstünü değiştirmeden önce üzerinde bulunan sarı montu ve beyaz çizgili sırt çantası da ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Murat B., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "nitelikli yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Dolapdere Caddesi, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de gasp girişimi kameraya yansıdı: Üstünü değiştiren gaspçıyı montu ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de gasp girişimi kameraya yansıdı: Üstünü değiştiren gaspçıyı montu ele verdi - Son Dakika
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