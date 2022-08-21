İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE GECE BEKÇİLERİNE YÖNELİK SALDIRIDA BİR BEKÇİ ŞEHİT OLDU - Son Dakika
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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE GECE BEKÇİLERİNE YÖNELİK SALDIRIDA BİR BEKÇİ ŞEHİT OLDU

21.08.2022 02:37
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE GECE BEKÇİLERİNE YÖNELİK SALDIRIDA BİR BEKÇİ ŞEHİT OLDU

ŞİŞLİ'de geç saate kadar devam eden düğünle ilgili şikayetler ardından düğünü sonlandırmak üzere bölgeye sevk edilen çarşı ve mahalle bekçileri ile düğüne katılanlar arasında arbede yaşandı.

ŞİŞLİ'de geç saate kadar devam eden düğünle ilgili şikayetler ardından düğünü sonlandırmak üzere bölgeye sevk edilen çarşı ve mahalle bekçileri ile düğüne katılanlar arasında arbede yaşandı. Taş ve sopalarla bekçilere saldıran vatandaşlara yapılan müdahale sırasında biber gazından etkilenen ve hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Bekçi Oltan Koca şehit oldu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yavrukuş Sokak'ta yapılan düğünle ilgili gelen şikayetler üzerine, bölgeye çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi. Bekçilerin düğünün sonlandırılması ile ilgili yaptığı uyarının ardından düğüne katılanlar bekçilere saldırdı.

TAŞ VE KALASLARLA BEKÇİLERE SALDIRDILAR

Bekçilerle vatandaşlar arasında çıkan tartışmanın ardından, bekçilere taş ve kalaslarla saldıran vatandaşlara müdahale eden ekipler, bu sırada biber gazı sıktı. Sırtına aldığı kalas darbesiyle yaralanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Oltan Koca biber gazından etkilendi. Hemen hastaneye kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Oltan Koca, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Olayla ilgili yapılan çalışmada, bekçilere saldırdıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

BEKÇİLER MESLEKTAŞLARININ YANINA KOŞTU

Koca'nın şehit olduğu haberini alan meslektaşları hastanenin önüne akın etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Hastaneye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri de inceleme yaptı.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE GECE BEKÇİLERİNE YÖNELİK SALDIRIDA BİR BEKÇİ ŞEHİT OLDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE GECE BEKÇİLERİNE YÖNELİK SALDIRIDA BİR BEKÇİ ŞEHİT OLDU - Son Dakika
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