İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE BEKÇİLERE SALDIRAN 8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ŞİŞLİ'DE geç saate kadar devam eden düğünle ilgili şikayetlerin ardından düğünü sonlandırmak üzere bölgeye sevk edilen çarşı ve mahalle bekçileri ile düğüne katılanlar arasında olay çıktı. Taş ve sopalarla bekçilere yönelik saldırı gerçekleşirken, ekipler olaya biber gazı ile müdahale etti. Biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Bekçi Oltan Koca hastanede şehit oldu. 4 bekçi ise hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şişli, Kuştepe mahallesinde 20 Ağustos Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, sokakta yapılan düğünle ilgili şikayetler üzerine çarşı ve mahalle bekçileri A.Ö., M.D. ve E.Ş. düğünün yapıldığı bölgeye geldi. Düğün sahiplerinden eğlenceyi sonlandırmasını isteyen bekçilere, kalabalık grup saldırdı. Görevli bekçilerin yardım istemesi üzerine bölgeye takviye ekipler gönderildi. Düğündekiler gelen takviye ekiplere de taş ve sopalarla saldırdı.

Yaşanan arbede sırasında gelen takviye güçler arasında bulunan Oltan Koca isimli bekçi rahatsızlanarak yere düştü. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Oltan Koca, arkadaşları tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Koca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaylar sırasında ikisi bekçi 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Ali K.(40), Okan K.(32), Özkan K.(23), Gürkan K. (30), Polat B.(25), Onur B.(44), Can B.(22), Sezer B.(34) gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramalarda 10 adet silah elde geçirildiği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Özkan K.'nın daha önceden 22, Polat B.'nin 2, Onur B.'nin 4, Can B.'nin 8, Sezer B.'nin de 3 suç kaydının olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Görüntü dökümü: ----------------------------Şüphelilerin adliyeye sevki

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