ŞEHİT BEKÇİ İÇİN İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN - Son Dakika
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ŞEHİT BEKÇİ İÇİN İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN

21.08.2022 15:49
ŞEHİT BEKÇİ İÇİN İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN

ŞİŞLİ'de geç saatlere kadar süren düğünün sahipleriyle yaşanan arbedeye müdahale ettiği sırada fenalaşarak kaldırıldığı hastanede şehit olan bekçi Oltan Koca (35) için İstanbul İl Emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi.

ŞİŞLİ'de geç saatlere kadar süren düğünün sahipleriyle yaşanan arbedeye müdahale ettiği sırada fenalaşarak kaldırıldığı hastanede şehit olan bekçi Oltan Koca (35) için İstanbul İl Emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kuştepe Mahallesi'nde dün gece şikayet üzerine geç saatlere kadar süren düğünü sonlandırmak için giden bekçilerden olan Oltan Koca düğün sahipleri ile yaşanan arbedeye müdahale ettiği sırada yaralanmış, biber gazının da etkisiyle fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Evli ve 2 çocuk babası olan Oltan Koca için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit bekçi Oltan Koca'nın eşi Muhterem Koca, 2 yaşındaki kızı Güller ile 11 yaşındaki oğlu Ünsal Koca, aile fertleri ve polisler katıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ: 8 ŞAHIS GÖZALTINA ALINMIŞTIROltan Koca'nın cenazesi tören mangasının omuzlarında getirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şehit bekçinin oğlu Ünsal'ın elinden tutarken, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da şehidin kızı Güller'i kucağından indirmedi. Güçlükle ayakta duran şehidin eşi Muhterem Koca'ya kadın polisler destek oldu. Saygı duruşu ve şehit polisin özgeçmişinin okunmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş konuşma yaptı. Aktaş, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarsı ve mahalle bekçisi Oltan Koca'nın, 20 Ağustos 2022 günü saat 23.30 sıralarında Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak içerisinde meydana gelen olayda mukavemet gösteren şahıslara müdahale edildiği esnada fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirterek olaya ilişkin 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Aktaş, "Milletimizin ve devletimizin bekası uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan ve görevini layıkıyla yapmış olmanın huzuru içerisinde canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz, sizler bu aziz vatanın teminatısınız. Vatana hizmet için çarpan bu yürekler var oldukça tüm kanunsuzluklarla mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Okunan duaların ardından tören mangası ile  alınan Oltan Koca'nın cenazesi, cenaze aracına konuldu. Şehit bekçi Koca'nın cenazesinin, memleketi Gümüşhane'ye götürülerek Pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞEHİT BEKÇİ İÇİN İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN - Son Dakika

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