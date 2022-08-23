ŞEHİT BEKÇİ OLTAN KOCA ÖLÜMÜNE NEDEN OLAYLA İLGİLİ 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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ŞEHİT BEKÇİ OLTAN KOCA ÖLÜMÜNE NEDEN OLAYLA İLGİLİ 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

23.08.2022 18:29
ŞEHİT BEKÇİ OLTAN KOCA ÖLÜMÜNE NEDEN OLAYLA İLGİLİ 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şişli'de geç saatlere kadar süren düğünün sahipleriyle yaşanan arbedeye müdahale ettiği sırada fenalaşarak kaldırıldığı hastanede şehit olan bekçi Oltan Koca'nın (35) ölümüne neden olay sonrası gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı.

Şişli'de geç saatlere kadar süren düğünün sahipleriyle yaşanan arbedeye müdahale ettiği sırada fenalaşarak kaldırıldığı hastanede şehit olan bekçi Oltan Koca'nın (35) ölümüne neden olay sonrası gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol serbest bırakıldı.

Kuştepe Mahallesi'nde 20 Ağustos'ta şikayet üzerine geç saatlere kadar süren düğünü sonlandırmak için giden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarsı ve mahalle bekçisi Oltan Koca, düğün sahipleri ile yaşanan arbedeye müdahale ettiği sırada yaralanmış, biber gazının da etkisiyle fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrası 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiler. Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden Ali Kara, Okan Kara, Gürkan Kara, Özkan Kara ve Polat Bağ'ın müştekilerin adli tıp raporlarına göre yaralama eyleminde bulunduklarının sabit olduğu, ifadelerinin ise çelişkili olduğu ayrıca şehit bekçi Oltan Koca'nın kesin ölüm sebebinin ise adli tıp kurumunca henüz belirlenmediği gerekçesiyle tutuklanmaları talep edildi. Şüphelilerden 3'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları istendi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler Ali Kara, Okan Kara, Gürkan Kara, Özkan Kara ve Polat Bağ "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul
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Şişli'de bir mahalle düğününde çıkan arbedede olaya müdahale ederken fenalaşan bekçi Oltan Koca'nın kaldırıldığı hastanede şehit olmasına ilişkin... Şişli'de bir mahalle düğününde çıkan arbedede olaya müdahale ederken fenalaşan bekçi Oltan Koca'nın kaldırıldığı hastanede şehit olmasına ilişkin... Şişli'de bitmeyen düğün ihbarına giden bekçi şehit olmuştu Şişli'de bitmeyen düğün ihbarına giden bekçi şehit olmuştu
Kaynak: DHA

Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞEHİT BEKÇİ OLTAN KOCA ÖLÜMÜNE NEDEN OLAYLA İLGİLİ 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞEHİT BEKÇİ OLTAN KOCA ÖLÜMÜNE NEDEN OLAYLA İLGİLİ 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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