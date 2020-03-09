ŞİŞLİ'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Şişli 'de gecekondu alev alev yandı. Yangınında ölen ya da yaralanan olmazken, hasar oluşan gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Şişli, Paşa Mahallesi, 1. Hakan Sokakta bulunan gecekonduda saat 10.00'da elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede bütün gecekonduyu sardı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi. Gecekonduda yaşayan iki kişinin yangın başladığında tahliye edildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşlara ait cep telefonu kamerası

-Yanan gecekondudan görüntü

-Genel ve detaylar

- İstanbul