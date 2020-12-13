Şişli'de genç kızı darp eden şüpheli 2. kez ifadeye çağrıldı - Son Dakika

Özden ATİK-Ramazan EĞRİ/ ŞİŞLİ'de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı feci şekilde darp eden şüpheli M.H.B. ikinci kez ifadeye çağrıldı.

Şişli'de Tuğba Erçakar (26) ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından geçen Çarşamba günü darbedildi. Olayın ardından M.H.B. gözaltına alındı. Erçakar da darp raporu alarak M.H.B.'den şikayetçi oldu. M.H.B. 10 Aralık 2020 günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bunun üzerine Tuğba Erçakar, şiddetin görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak sesini duyurmaya çalıştı. Tuğba Erçakar, M.H.B.'den tekrar şikayetçi oldu. M.H.B. ikinci kez ifadeye çağrıldı. Şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.