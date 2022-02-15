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Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması - Son Dakika

Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması

15.02.2022 22:17
Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 325 polisin katıldığı asayiş uygulamasında adeta kuş uçurtulmadı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 325 polisin katıldığı asayiş uygulamasında adeta kuş uçurtulmadı. Şüpheli görülen kişilerin GBT sorgusu yapılırken, durdurulan araçlar ise didik didik arandı.

Şişli Kuştepe'de saat 20.00'de geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan koordinesinde gerçekleşen uygulamaya, Şişli Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinden toplamda 325 polis katıldı. Kuştepe ve Feriköy'de yapılan uygulamalarda, ekipler 8 noktada sabit, caddelerde yaya, ara sokaklarda ring atarak uygulamayı gerçekleştirdi. Uygulamada, şüpheli görülen şahıslara GBT sorgusu ve üst araması yapılırken durdurulan araç ise didik didik arandı. Uygulamanın saat 23.00'e kadar devam edeceği öğrenildi.

(Abdullah Altunbaş - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması
Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması
Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması
Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması
Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması
Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması
Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması
Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması
Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Asayiş, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması - Son Dakika


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