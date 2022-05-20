Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması, adeta kuş uçurtulmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması, adeta kuş uçurtulmadı

20.05.2022 19:56
Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması, adeta kuş uçurtulmadı

Şişli'de düzenlenen asayiş uygulamasında adeta kuş uçurtulmadı.

Şişli'de düzenlenen asayiş uygulamasında adeta kuş uçurtulmadı. Şüpheli görülen kişilerin GBT sorgusu yapılırken, durdurulan araçlar ise didik didik arandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde saat 15.00 itibariyle geniş çaplı asayiş uygulaması başlattı. Şişli Feriköy'de gerçekleştirilen uygulamaya, Şişli Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Feriköy'de yapılan uygulamalarda, ekipler 4 noktada sabit, caddelerde yaya, ara sokaklarda ring atarak uygulamayı gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada, 774 şahıs, 226 araç, 126 motosiklet sorgulanırken 3 aranan şahıs ise yakalanarak emniyete götürüldü. Öte yandan ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için KADES bilgilendirme broşürleri dağıtan ekipler, toplamda 140 kadına broşür dağıtımı yaptı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Şişli'de Özel Harekat polisi destekli asayiş denetimi yapıldı Şişli'de Özel Harekat polisi destekli asayiş denetimi yapıldı Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Asayiş, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması, adeta kuş uçurtulmadı - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi
19:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'den övgü dolu Atatürk sözleri: Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan gidiyoruz
19:50 Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
19:48 Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu
19:27 Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı
19:13 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermedim
19:03 Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleştirilen X-Ray cihazı ortalığı birbirine kattı! Özel güvenlik görevlileri öğrencilere şiddet uyguladı
19:00 Türk kadın boksörler tarih yazıyor! Milli boksör Hatice Akbaş, dünya şampiyonu oldu
18:28 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya şampiyonu oldu
18:16 Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 20:13:19. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması, adeta kuş uçurtulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement