ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ

ŞİŞLİ'de gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde bin 100 kişi GBT kontrolünden geçirilirken 7 kişi gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan koordinesinde Kuştepe'de bugün de asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetim öncesinde polislere kısa bir konuşma yapan Kayhan, asayiş denetimlerini yaparken amaçlarının kimseyi rahatsız etmek olmadığını, Kuştepe'de herkesin suçlu olmadığını ve çok az sayıda kişinin suça karıştığını belirtti.

Kuştepe'nin bazı noktalarında sabit denetim noktası oluşturuldu. Şüpheli görülen otomobiller durduruldu. Sürücü ve yolcuların GBT kontrolü ve üst araması yapıldı. Bazı polisler de hem yaya olarak, hem de motosikletlerle devriye gezip şüpheli kişileri kontrol etti.

Yapılan denetimde toplam bin 100 kişinin üst araması ve GBT kontrolü yapıldı. Yoklama kaçağı 4, dolandırıcılıktan aranan 1, uyuşturucu satıcılığından aranan 2 olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.