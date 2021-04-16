ŞİŞLİ'DE GİRDİKLERİ DÜKKANDAN 180 BİN LİRALIK TELEFON ÇALDILAR - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE GİRDİKLERİ DÜKKANDAN 180 BİN LİRALIK TELEFON ÇALDILAR

16.04.2021 10:19
ŞİŞLİ'DE GİRDİKLERİ DÜKKANDAN 180 BİN LİRALIK TELEFON ÇALDILAR, System.String[]

ŞİŞLİ'de yüzleri maskeli 3 şüpheli girdikleri dükkandan değeri 180 bin lira olduğu belirtilen 58 cep telefonu çaldı.

ŞİŞLİ'de yüzleri maskeli 3 şüpheli girdikleri dükkandan değeri 180 bin lira olduğu belirtilen 58 cep telefonu çaldı.

Olay, 2 Nisan'da Mecidiyeköy'de bulunan telefon dükkanında meydana geldi. Yüzleri maskeli üç şüpheli, sabah saatlerinde dükkanın önüne gelerek otomobillerini park etti. Üç şüpheli, girdikleri dükkandan 180 bin lira değerindeki 58 cep telefonunu alarak kaçtı. Dükkana gelen işyeri sahibi ve çalışanlar, boş tezgah ile karşılaştı. İşyeri sahibi, en yakın polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için başlattığı çalışmanın sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, şüphelilerin dükkana geliş, gidiş anları kameralara yansıdı.İşyeri sahibi Tarık Sütçü, "Evde uyuyorduk. Arkadaşlar arama yaptı dükkanına birileri girip çıkıyor diyerek. Buraya geldiğimizde iki polis ve birkaç esnaf vardı. Kepengim bir miktar kapatılmış fakat altta açıklık vardı. Kapı da açılmış. İçeriye girdiğimizde her yer dağınık ve vitrin boşaltılmıştı, toplamda 180 bin liralık ürün. Pandemiden dolayı masrafları düşürmek adına sigorta yapmadık. Burası önemli bir mevkii diye güvendik, zaten 22 yıldır buradayız. Kamera kayıtlarına baktığımızda otomobilin yanaşması ve gitmesi sadece beş dakika sürüyor. İnşallah çalınan ürünler bize yeniden kavuşur." dedi.

- İstanbul

Mecidiyeköy, Nisan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE GİRDİKLERİ DÜKKANDAN 180 BİN LİRALIK TELEFON ÇALDILAR - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı Ebru Şallı'dan 1 yıl önce hayatını kaybeden oğluna yürek yakan paylaşım: Meleklerin öldüğüne şahit oldum Ebru Şallı'dan 1 yıl önce hayatını kaybeden oğluna yürek yakan paylaşım: Meleklerin öldüğüne şahit oldum İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti Son Dakika! Montrö bildirisiyle ilgili 6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı Son Dakika! Montrö bildirisiyle ilgili 6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı Usta ellerde üretilen 'yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor Usta ellerde üretilen 'yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Survivor 2021'de yine yemek krizi! Gizlice yemek yiyen Dora, ekibe yakalandı Survivor 2021'de yine yemek krizi! Gizlice yemek yiyen Dora, ekibe yakalandı İntihar edeceğini söyleyen adam sırra kadem bastı! Ekipler ormanda didik didik onu arıyor İntihar edeceğini söyleyen adam sırra kadem bastı! Ekipler ormanda didik didik onu arıyor

Son Dakika Haberleri
10:13 Hayvanları besleyeceği yerlere kısıtlama gelince kendini belediyenin önüne zincirleyip eylem yaptı
10:06 Kızını damdan atmaya kalkan vicdansız baba tutuklandı
09:58 Ebru Şallı'dan 1 yıl önce hayatını kaybeden oğluna yürek yakan paylaşım: Meleklerin öldüğüne şahit oldum
09:49 Merkez Bankası'ndan kripto para yasağı: Ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmayacak
09:42 İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti
09:33 Fenerbahçe'de Diego Perotti sezonu kapattı
16:57 1 günde 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da durum vahim! Aynı yatakta iki hasta tedavi ediliyor
16:53 Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu
16:16 Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı
16:12 Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
Hayvanları besleyeceği yerlere kısıtlama gelince kendini belediyenin önüne zincirleyip eylem yaptı Hayvanları besleyeceği yerlere kısıtlama gelince kendini belediyenin önüne zincirleyip eylem yaptı         
10:13
Kızını damdan atmaya kalkan vicdansız baba tutuklandı Kızını damdan atmaya kalkan vicdansız baba tutuklandı         
10:06
Eve gelen evlat, elleri bantlanmış babasını kanlar içerisinde buldu Eve gelen evlat, elleri bantlanmış babasını kanlar içerisinde buldu         
09:48
Fenerbahçe'de Diego Perotti sezonu kapattı Fenerbahçe'de Diego Perotti sezonu kapattı         
09:34
Son dakika: Dünyaca ünlü FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı! Şirket yetkilisinden Son dakika: Dünyaca ünlü FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı! Şirket yetkilisinden "toplu katliam" iddiası         
08:44
Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım         
08:14
Ebru Gündeş, Ebru Gündeş, "İhanete uğradım" diyerek 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açtı         
07:41
ABD'de polis 13 yaşındaki bir gencin teslim olmasına rağmen vurularak öldürüldüğü videoyu yayınladı ABD'de polis 13 yaşındaki bir gencin teslim olmasına rağmen vurularak öldürüldüğü videoyu yayınladı         
05:18
ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor         
22:21
Psikolojik sorunları olan baba, 3 yaşındaki oğlunu nehre attı Psikolojik sorunları olan baba, 3 yaşındaki oğlunu nehre attı         
22:21
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor         
22:03
AK Parti'den skandal açıklamalara imza atan Yunan Bakan Dendias'a tepki: Saygısızlık ve bağnazlık, diplomasi yöntemi değildir AK Parti'den skandal açıklamalara imza atan Yunan Bakan Dendias'a tepki: Saygısızlık ve bağnazlık, diplomasi yöntemi değildir         
21:45
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
"Karım beni dövüyor" diyerek Esra Erol'dan yardım isteyen Muammer Güzel'e müjdeli haber Tanzanya'dan geldi         
15:59
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 10:25:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞİŞLİ'DE GİRDİKLERİ DÜKKANDAN 180 BİN LİRALIK TELEFON ÇALDILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei