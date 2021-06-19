Şişli'de girdikleri evden cep telefonu çalan 2 hırsız yakalandı - Son Dakika

Şişli'de girdikleri evden cep telefonu çalan 2 hırsız yakalandı

Şişli'de girdikleri evden cep telefonu çalan 2 hırsız yakalandı Şişli'de gece vakti girdikleri evden cep telefonu çalan 2 hırsız, kısa süre sonra yakalandı.

Şişli'de girdikleri evden cep telefonu çalan 2 hırsız yakalandı İSTANBUL - Şişli'de gece vakti girdikleri evden cep telefonu çalan 2 hırsız, kısa süre sonra yakalandı. Hırsızların gece vakti sokaklarda keşif yaptıkları anlar kameraya böyle yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Şişli Merkez Mahallesi'nde bulunan bir eve gece saatlerinde giren 2 hırsız, B.İ.'nin cep cep telefonunu çaldı. Ardından ortalıktan kaybolan hırsızları için polis ekipleri inceleme başlattı. Gece saatlerinde sokaklarda keşif yapan 4 hırsızın güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şüphelilerden T.O. ve A.P.'yu aynı gün yakalanarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar "evden hırsızlık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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