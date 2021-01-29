Şişli'de günlük kiralanan evde cinayet - Son Dakika
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Şişli'de günlük kiralanan evde cinayet

29.01.2021 12:24
Şişli'de günlük kiralanan evde cinayet

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN ŞİŞLİ'de günlük kiralık evde kalan üç arkadaş arasında başlayan tartışma cinayet ile son buldu.

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN ŞİŞLİ'de günlük kiralık evde kalan üç arkadaş arasında başlayan tartışma cinayet ile son buldu. Polis, arkadaşını vurup kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Mecidiyeköy Ağaoğlu Sokakta bulunan binanın birinci katında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, günlük kiralanan eve gelen üç arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Azeri uyruklu zanlı, Rasim Kocaman'a (44) silah ile ateş ederek kalbinden vurdu. Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Kocaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet sırasında evde bulunan kişi de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için binanın güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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