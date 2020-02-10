ŞİŞLİ'DE GÜPEGÜNDÜZ İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE GÜPEGÜNDÜZ İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE GÜPEGÜNDÜZ İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

6 saat önce

Şişli'de güpegündüz bir işyerine girerek 15 bin lira ve işyeri sahibine ait değerli kol saatlerini alan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.

ŞİŞLİ'DE GÜPEGÜNDÜZ İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA, System.String[]

Şişli'de güpegündüz bir işyerine girerek 15 bin lira ve işyeri sahibine ait değerli kol saatlerini alan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Şişli, Gülbahar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan işyerinin kapılarının açık olduğunu gören kişi içeri girdi. İşyerinde kimsenin bulunmadığını fark eden şüpheli, etrafı kurcalamaya başladı. Çekmeceleri yoklayan şüpheli, bir şey bulamayınca diğer odalara yöneldi. İç kısımda bulunan odaların birindeki sehpanın üzerinde 15 bin lira bulan şüpheli, önce bu parayı aldı ardından üç adet kol saati, dizüstü bilgisayar ve işyeri sahibinin çocuğuna ait olduğu öğrenilen kumbarayı da alarak işyerinden çıktı. Bir süre sonra işyerine dönen İsmail Korkmaz, etrafın dağıldığını ve çekmecelerin karıştırıldığını gördü. Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen Korkmaz, işyerinden hırsızlık yapıldığını anlayınca polise şikayette bulundu.

BİR KİŞİ HIRSIZLIK YAPARKEN DİĞERİ GÖZCÜLÜK YAPTI

İşyerinden gerçekleştirilen hırsızlık olayına iki kişinin karıştığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, işyerine iki kişinin geldiği ancak birinin gözcülük için dışarıda kaldığı görülüyor. Şüphelilerden birinin içeri girerek çekmeceleri kurcaladığı ve ardından kapıları kapalı olan diğer odalara girdiği anlar kameralarca kaydediliyor. Son olarak şüphelinin kol saatleri, dizüstü bilgisayar ve kumbarayı mavi bir çöp poşetine doldurup işyerinden çıkarak uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıyor.

ÇOCUĞUMUN KUMBARASINA KADAR ALMIŞLAR

İşyerine giren hırsızların çocuğuna ait kumbaraya kadar aldığını belirten İsmail Korkmaz, "İşyerimde hırsızlık yaşandı. Yan taraftaki ofisime yemek için gittim. İki kişi geliyorlar. Biri dışarda gözcülük yaparken diğeri de içeri girerek ne var ne yok alıyor. Tekrar geldiğimde içeri girip çıkmışlardı. Arka tarafta odalar var. Müşterilerimden gelen kiralarım vardı. Yaklaşık 15 bin lira, üç adet saatim, bir adet dizüstü bilgisayar ve çocuğuma ait bozuk para kumbarasına kadar almışlar. Bunun yanı sıra kimliklerimizi de almışlar. Polise giderek şikayetçi oldum, güvenlik kamera kayıtlarını da teslim ettim. Hırsızlığı gerçekleştirenler çevrede bilinen şahıslardanmış, bulunmamaların imkansız olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

(Aktüel Görüntü)

İşyeri sahibiyle röportaj

İşyerinden detaylar

(Güvenlik Kamerası)

Şüphelilerin işyerine gelişi

Şüphelilerden biri içeri girerek etrafı kurcalaması

İkinci şüphelinin gözcülük yapması

Şüphelinin işyerinden çaldıklarını poşete koyarak uzaklaşması

Genel ve detaylar


- İstanbul
Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taksici, aracında unutulan 70 bin lirayı sahibine teslim etti
İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 6 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu AK Parti, İstanbul'daki zammı Meclis gündemine taşıyor İmamoğlu'ndan Meltem Şişli'nin istifasıyla ilgili açıklama: Bu sözleri sarf eden kişi benimle yan yana olamaz

Son Dakika Haberleri
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:36:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞİŞLİ'DE GÜPEGÜNDÜZ İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]