Şişli'de güpegündüz motosiklet hırsızlığı: Polis GPS sayesinde buldu - Son Dakika

Şişli'de bir hırsız, cadde üzerinde park halinde olan bir motosikleti saniyeler içinde çaldı. Anahtarı da kontak üzerinde bulunan motorun çalınma anları çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Şişli 19 Mayıs Caddesi üzerinde saat 12.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kurye A.A. motosikletlini 19 Mayıs Caddesi üzerine park edip anahtarı da kontak üzerinde bıraktı. Park halindeki motora yaklaşan M.G.(19) önce çevresini kontrol etti. Daha sonra anahtarın kontakta olduğunu fark eden M.G. sakin tavırlarla motora bindi ve adeta kendine aitmiş gibi kaskı takıp etrafa göz gezdirdi. Çevreden bir tepki gelmeyince birkaç saniye daha trafiği ve çevresini kolaçan ettikten sonra motoru çalıştırıp kaçtı.

GPS Sistemi sayesinde yakalandı

Motosikletinin yerinde olmadığını fark eden A.A. polis ekiplerine ihbarda bulundu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda, aracın çalınma anlarının çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın üzerindeki sinyal takip sisteminden faydalanarak motosikletin yerini tespit etti. Tespit edilen adrese yönelen emniyet güçlerini fark eden hırsız M.G., motosiklete binip kaçmaya çalıştı. Yaşanan ufak çaplı kovalamaca sonucunda hırsız kıskıvrak yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Yapılan sorgulamada M.G.'nin hırsızlık ve benzeri suçlardan birçok suç kaydının olduğu tespit edildi. - İSTANBUL