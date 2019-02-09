Son Dakika Haberleri: Şişli'de Güpegündüz Silahlı Soygun

Şişli'de Güpegündüz Silahlı Soygun

34 dakika önce

İstanbul Şişli'de uluslararası para transferi yapılan şubeye gelen maskeli ve silahlı iki şahıs çalışanları etkisiz hale getirerek bir miktar para ve dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı.

Şişli'de Güpegündüz Silahlı Soygun, System.String[]
İstanbul Şişli'de uluslararası para transferi yapılan şubeye gelen maskeli ve silahlı iki şahıs çalışanları etkisiz hale getirerek bir miktar para ve dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Şişli'de Meşrutiyet Mahallesi Ebe Kızı Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde gerçekleşen soygun iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 16.00 sıralarında sokak üzerinde bulunan iş merkezine gelen yüzleri maskeli ve silahlı iki şahıs uluslararası para transferi yapan dükkana yöneldi. Silahlarını çalışanları doğrultan şüpheliler kasada bulunan parayı istedi. Paniğe kapılan iş yeri çalışanları kasada bulunan parayı zanlılara verdi. Hızlarını alamayan şüpheliler masada gördükleri bilgisayarı da alarak geldikleri motosiklete binerek kaçmaya başladı. Paniği atlatan iş yeri çalışanları da durumu polise bildirerek yardım istedi. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ancak polis ekipleri olay yerine intikal edene kadar şüpheliler izini kaybettirerek kayıplara karıştı. Şüphelilerin kimlik bilgilerinin tespiti için güvenlik kamera kayıtları inceleme altına alındı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

(Oğuzcan Yazar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:36 Kaynak: İHA

İstanbul, Şişli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karagümrük Çetesi'ne Operasyon: 10 Kişi Gözaltına Alındı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

Trabzonspor'da Sakatlığını Atlatan Jose Sosa Galatasaray Maçının Kadrosuna Alındı Boğaz Turu Yapmak İsteyen Kişi Tekneden Düşerek Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 18:10:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şişli'de Güpegündüz Silahlı Soygun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]