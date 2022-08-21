İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ŞEHİT OLAN BEKÇİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI - Son Dakika
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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ŞEHİT OLAN BEKÇİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

21.08.2022 10:47
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ŞEHİT OLAN BEKÇİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

ŞİŞLİ'de gürültü nedeniyle sonlandırılmak istenen düğündeki bazı davetlilerin taşlı sopalı saldırısına müdahale için kullanılan biber gazından etkilenerek şehit olan bekçi Oltan Koca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

ŞİŞLİ'de gürültü nedeniyle sonlandırılmak istenen düğündeki bazı davetlilerin taşlı sopalı saldırısına müdahale için kullanılan biber gazından etkilenerek şehit olan bekçi Oltan Koca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Şehit bekçi için Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlenecek.

Şişli'de dün gece geç saate kadar devam eden bir düğünü sonlandırmak için gelen çarşı ve mahalle bekçileri ile bazı davetliler arasında tartışma çıktı. Bekçilere, taş ve sopalarla saldıran bazı davetlilere müdahale edilirken, biber gazı kullanıldı. Bu sırada bekçi Oltan Koca, biber gazından etkilenerek fenalaştı. Olayda 4 bekçi de hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Koca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İki çocuk babası olan Koca'nın cenazesi bugün ailesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Koca için Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde saat 14.00'de tören düzenlenecek.

Görüntü dökümü

------------------------Adli Tıp Kurumu önünden detaylar-Cenazenin alınması

-Genel ve detay görüntüler


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ŞEHİT OLAN BEKÇİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ŞEHİT OLAN BEKÇİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI - Son Dakika
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