Şişli'de bekçinin şehit olduğu olayda 8 gözaltı

ŞİŞLİ'de gürültü nedeniyle sonlandırılmak istenen düğündeki bazı davetlilerin taşlı sopalı saldırısına müdahale için kullanılan biber gazından etkilenen bekçi Oltan Koca, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit bekçi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 8 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Aktaş, "Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Oltan Koca, 20 Ağustos 2022 günü saat 23.30 sıralarında ilimiz Şişli İlçesi Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak içerisinde meydana gelen olayda mukavemet gösteren şahıslara müdahale edildiği esnada fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ağustos günü şehadet mertebesine ulaşmıştır. Bu elim olayın hemen ardından görevlilerimize mukavemet gösteren 8 şahıs gözaltına alınmıştır." dedi.

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---------Aktaş'ın açıklaması