Son Dakika Haberleri: Şişli'de güvercinlerini yemlerken düşen kadın yaralandı
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Şişli'de güvercinlerini yemlerken düşen kadın yaralandı

1 saat önce

Şişli'de bahçedeki güvercinlerine yem verirken düşen kadın yaralandı.

Şişli'de bahçedeki güvercinlerine yem verirken düşen kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Küçük Bayır Sokak'ta bulunan bir binanın bahçesindeki güvercinlerine yem vermeye çalışan Sevda G. 2 metrelik yükseklikten düşerek yaralandı.

Durumu fark eden çevredeki bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını düştüğü yerden sedyeyle çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Sevda G'yi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İnönü mahallesi, İtfaiye, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:50 Kaynak: AA
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