Şişli'de Halk Otobüsü Kaza Yaptı, Yaralılar Var (2)
43 dakika önce
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHAŞişli'de freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü 4 araca ve bir otobüse çarptı.
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA Şişli
'de freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü 4 araca ve bir otobüse çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Büyükdere Caddesi
'nde freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü önünde ilerleyen 4 araca ve bir otobüse çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
--------------------
-Olay yerinden görüntüler
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:46 Kaynak: DHA
Son Dakika! YSK İzin Verdi! TRT, Sandıkları Haber Amaçlı Görüntüleyebilecek
Son Dakika! Beşiktaş'ta Halk Otobüsü Kaza Yaptı! Yaralılar Var
TRT, Sandık Sayımlarını Canlı Yayın İçin YSK'ya Başvurdu
ABD'li Üst Düzey Yetkili: Guaido'nun Tutuklanması Maduro'nun Son Hatası Olacak