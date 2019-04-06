Son Dakika Haberleri: Şişli'de Halk Otobüsü Kaza Yaptı, Yaralılar Var (2)

Şişli'de Halk Otobüsü Kaza Yaptı, Yaralılar Var (2)

43 dakika önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHAŞişli'de freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü 4 araca ve bir otobüse çarptı.

Şişli'de Halk Otobüsü Kaza Yaptı, Yaralılar Var (2), System.String[]
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA

Şişli'de freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü 4 araca ve bir otobüse çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Büyükdere Caddesi'nde freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü önünde ilerleyen 4 araca ve bir otobüse çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:46 Kaynak: DHA

Şişli, Güncel
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