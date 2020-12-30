Şişli'de hemşireyi bıçakla rehin aldı (3) - Son Dakika

İstanbul DHA- ŞİŞLİ'de özel tıp merkezinde bıçaklı bir saldırgan hemşireyi rehin aldı.

Olay Şişli'de bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre tıp merkezine gelen bir kişi, tartıştığı hemşire Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Polisin çalışması sonucu Ramazan K. ikna oldu. Ramazan K. gözaltına alınırken fenalaşan hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDIŞişli Kaymakamlığı'ndan olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "Bugün saat 15.30 sıralarında İlçemiz Abidei Hürriyet Caddesindeki özel bir tıp merkezinde çalışan Hayrünisa C. isimli sağlık personelinin, Ramazan K. adlı şüpheli tarafından rehin alındığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin başarılı çalışmaları sonucunda, saldırgan şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Sağlık çalışanımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır"