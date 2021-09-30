ŞİŞLİ'DE HEMŞİREYİ REHİN ALAN SANIĞA 16 YIL 10 AY HAPİS CEZASI - Son Dakika

ŞİŞLİ'de özel tıp merkezinde eski sevgilisinin kız kardeşi olan hemşire Hayrünnisa Can'ı Bu ve ablası ölecek diyerek boğazına bıçak dayayarak rehin alan ve daha sonra polisin müdahalesiyle yakalanan tutuklu sanık Ramazan Keleş'in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Keleş'e toplam 16 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Olay, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel tıp merkezinde 30 Aralık 2020'de saat 15.30 sıralarında gerçekleşmişti. Ramazan Keleş eski sevgilisinin kız kardeşi olan hemşire Hayrünnisa Can'ı görevi başındayken bıçakla rehin almıştı. Ramazan Keleş'in bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına almıştı. Bıçakla yaralanan Hayrünnisa Can hastanede tedavi altına alınırken; polis tarafından yakalanan sanık emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Ramazan Keleş Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 31 Aralık'ta tutuklanmıştı. Ramazan Keleş'in, hemşire Hayrünnisa Can'ı rehin aldığı anlar, güvenlik kameralarına da yansımıştı. Savcılık,sanık Ramazan Keleş hakkında Öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar, Tehdit suçundan 6 aydan 2 yıla kadar ve Hakaret suçundan ise 3 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapis olmak üzere toplam 10 yıl 9 aydan 24 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti.