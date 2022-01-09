Son dakika haberi! ŞİŞLİ'DE HIRSIZ ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI - Son Dakika

ŞİŞLİ'de üç ayrı yerden hırsızlık yapan kişi, güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şişli'de üç ayrı adrese girerek 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet gümüş kolye, 500 lira ve 50 doların çalındığı hırsızlık olayında şüpheliyi tespit etmek için kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde üzerinde sırt çantası ve yüzünde maske olan kişinin V.B olduğu tespit edildi. 'Açıktan hırsızlık' suçundan aranan V.B Dolapdere'de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin sırt çantası ile hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.