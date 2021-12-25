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ŞİŞLİ'DE HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE HIRSIZLAR KAMERADA

25.12.2021 11:27
ŞİŞLİ'DE HIRSIZLAR KAMERADA

ŞİŞLİ'de iki kişi gündüz vakti girdikleri binada, kapısını kırdıkları daireden ziynet eşyası ve dizüstü bilgisayarı alıp kaçtı.

ŞİŞLİ'de iki kişi gündüz vakti girdikleri binada, kapısını kırdıkları daireden ziynet eşyası ve dizüstü bilgisayarı alıp kaçtı.

Şişli'de oturan Onur Kafkas, 17 Aralık'ta işten çıkıp evine döndüğünde kapısının kırık olduğunu gördü. Evine girince ziynet eşyalarının ve dizüstü bilgisayarının yerinde olmadığını fark etti. Apartman girişindeki güvenlik kameralarını izleyen Kafkas, 2 kişinin saat 14.30 sıralarında binaya girdiğini 15.30'da ise dizüstü bilgisayar çantasıyla çıktıklarını fark etti. Şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti. Görüntüleri alıp polise giden Kafkas, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Kafkas'la aynı binada oturan Erdal Çakırca, "Bizim apartmanımızda patlatmadıkları kapı kalmadı. Bizim ayakkabılarımızı götürdüler, komşuların başka eşyalarını götürdüler. 8 numaralı daireye girmişler, çalacak bir şey bulamayınca çatal kaşık setini götürmüşler. Bir kere hırsızı tam girişte yakaladım. Bana su getirdiğini söyledi ama boş damacana vardı. Şüphelendim. Kapıyı üzerine kilitledim bu sefer çatıya çıktı. Bitişik düzen olduğu için diğer binaların çatılarına atlayıp bir boşluktan kaçtı. Daha sonra 2 kişiyi yakaladım onlar da bıçak çekti bana" dedi. Polis, apartman girişindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden yola çıkarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ŞİŞLİ'DE HIRSIZLAR KAMERADA
ŞİŞLİ'DE HIRSIZLAR KAMERADA
ŞİŞLİ'DE HIRSIZLAR KAMERADA

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Aralık, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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