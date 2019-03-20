Son Dakika Haberleri: Şişli'de Hurda Deposu Alev Alev Yanıyor (1)

Şişli'de Hurda Deposu Alev Alev Yanıyor (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA Şişli, Çarık Sokak'ta bulunan bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şişli'de Hurda Deposu Alev Alev Yanıyor (1), System.String[]
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA 

Şişli, Çarık Sokak'ta bulunan bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor. 

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan depo

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:12 Kaynak: DHA

Şişli, Güncel
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