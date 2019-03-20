Son Dakika Haberleri: Şişli'de Hurda Deposu Alev Alev Yanıyor (1)

Şişli'de Hurda Deposu Alev Alev Yanıyor (1)

46 dakika önce

ŞİŞLİ, Çarık Sokak'ta bulunan bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şişli'de Hurda Deposu Alev Alev Yanıyor (1), System.String[]
ŞİŞLİ, Çarık Sokak'ta bulunan bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:38 Kaynak: DHA

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