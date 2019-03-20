Son Dakika Haberleri: Şişli'de Hurda Deposu Alev Alev Yanıyor

Şişli'de Hurda Deposu Alev Alev Yanıyor

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHAŞişli, Çarık Sokak'ta bulunan bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Şişli, Çarık Sokak'ta bulunan bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:23 Kaynak: DHA

Şişli, Güncel
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