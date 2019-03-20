Şişli'de Hurdacı Dükkanında Yangın
1 saat önce
Şişli'de hurdacı dükkanında yangınİSTANBUL- Şişli'de İnönü Mahallesi'nde bir otelin yanında bulunan hurdacı dükkanında yangın çıktı.
Şişli
'de hurdacı dükkanında yangın
İSTANBUL- Şişli'de İnönü Mahallesi'nde bir otelin yanında bulunan hurdacı dükkanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:16 Kaynak: İHA
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