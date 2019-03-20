Son Dakika Haberleri: Şişli'de Hurdacı Dükkanında Yangın

Şişli'de Hurdacı Dükkanında Yangın

1 saat önce

Şişli'de hurdacı dükkanında yangınİSTANBUL- Şişli'de İnönü Mahallesi'nde bir otelin yanında bulunan hurdacı dükkanında yangın çıktı.

Şişli'de Hurdacı Dükkanında Yangın, System.String[]
Şişli'de hurdacı dükkanında yangın

İSTANBUL- Şişli'de İnönü Mahallesi'nde bir otelin yanında bulunan hurdacı dükkanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:16 Kaynak: İHA

İnönü mahallesi, Şişli, 3. Sayfa
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