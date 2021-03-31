Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE 'HUSUMET CİNAYETİ'NE DAVA AÇILDI; 3 SANIĞA MÜEBBET HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

ŞİŞLİ'de geçen yıl 26 yaşındaki Orhan Karagöz'ün yol ortasında tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu 13 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Azmettiricilikle suçlanan şüpheli Serdar Akuşluğ ile Kasten öldürme suçunu işlediği belirtilen şüpheliler Sebahattin Tanışman ve Osman Yıldız'ın müebbet hapsi istendi. Diğer 10 şüphelinin de Kasten öldürmeye yardım etme suçundan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi. İddianamede Ferdi Karagöz ile şüpheli Serdar Akuşluğ arasında husumet olduğu, Ferdi Karagöz'ün hapishanede olduğu için ağabeyi Orhan Karagöz'ün öldürüldüğü öne sürüldü. Öte yandan husumetli iki grubun kavgası güvenlik kamarasına da yansımıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 26 Mayıs 2020 tarihinde Şişli'de Orhan Karagöz'ün silahlı saldırıya uğradığı, vücuduna 5 mermi isabet ettiği ve hastanede yaklaşık bir ay tedavi gördükten sonra hayatını kaybettiği anlatıldı. Olay günü maktul Orhan Karagöz'ün yanında bulunan arkadaşları Fatih Balcı ve Orkay Erkan'ın alınan beyanları doğrultusunda silahla ateş eden kişilerin doğrudan maktulü hedef aldığı, 15-20 el ateş ettikleri, ardından olay yerinden kaçtıkları belirtildi. Tanık beyanlarına göre, ateş edenlerden siyah maskeli olan kişinin mahalleden tanıdığı Sebahattin Tanışman isimli kişi olduğunu net bir şekilde gördüğü, Tanışman'ın yanındaki şüphelilerin de yine aynı mahalleden Osman Yıldız olduğunun söylendiğine iddianamede yer verildi.

HUSUMET OLDUĞU İÇİN AĞABEYİNİ VURDU

İddianamede tanık beyanlarına göre, Sebahattin Tanışman'ın Serdar Akuşluğ isimli şüphelinin tetikçisi olduğu ve Serdar Akuşluğ ile maktulün cezaevindeki kardeşi Ferdi Karagöz arasında yaşanan husumet nedeniyle Orhan Karagöz'ü vurdukları iddia edildi. Tanık beyanlarına göre olay öncesinde şüphelilerin intikam naraları attıkları, olay sonrasında hepsinin birden ortadan kaybolduğu ve Serdar Akuşluğ'un başka dosyalardan firari olması nedeniyle göz önünde pek fazla durmadığı öne sürüldü.

MAHALLEDE POMPALI TÜFEKLE ORHAN KARAGÖZ'Ü ARADILAR

İddianamede yine tanık beyanlarına göre 2017 yılında Ferdi Karagöz ile Serdar Akuşluğ arasında bir olay olduğu, bu olayda Akuşluğ'un arkadaşı olan Kaan Özcan'ın öldürüldüğü ve taraflar arasındaki husumetin bu sebeple başladığı kaydedildi. Orhan Karagöz'ün ölümünden yaklaşık 6 ay önce şüphelilerin mahallede beyzbol sopaları ve pompalı tüfeklerle Orhan Karagöz'ü aradığı ifade edildi.

KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN ANLAŞMAZLIK ÇIKTI

Müşteki Ramazan Karagöz'ün beyanlarına da yer verilen iddianamede, maktulün babası olan müştekinin 2017 yılında oğlu Ferdi Karagöz ile Serdar Akuşluğ arasında 'kız meselesi' yüzünden anlaşmazlık çıktığı, Akuşluğ'un silahla oğlu Ferdi Karagöz'ü vurup arkadaşlarıyla birlikte oğlunu darp ettiği kaydedildi. Akuşluğ'un 'Mahalleyi terk et' uyarısına Ferdi Karagöz'ün uymadığı, Akuşluğ'un Ferdi Karagöz'ü takip ettirdiği ve bir kafede gerçekleşen silahlı tarama olayında Kaan Özcan'ın öldüğü, bu olay nedeniyle Ferdi Karagöz'ün cezaevinde olduğunu söylediği belirtildi.

TÜM ŞÜPHELİLER OFİSE GİTTİ

İddianamede tüm şüphelilerin olaydan önce şüpheli Serdar Akuşluğ'un Sarıyer'deki ofisine gittiği, daha sonrasında şüpheliler Metehan Demici ile Hamit Kanza'nın olay yerinde arabayla keşif yaptığı öne sürüldü. İddianamede, şüpheliler Sebahattin Tanışman ve Osman Yıldız'ın ateş ederek eylemi gerçekleştirildiği ve diğer şüpheliler Talha Pelit ile Umut Sarı'nın da onların yanında olduğu iddia edildi. İddianamede şüpheli Serdar Akuşluğ'un azmettirmesi sonucu şüpheliler Sebahattin Tanışman ve Osman Yıldız'ın kasten öldürme suçunu işlediği, diğer 10 şüphelinin de yardım eden sıfatıyla kasten öldürme suçunu işledikleri öne sürüldü.

3 SANIĞIN MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede tutuklu şüpheliler Osman Yıldız ve Sebahattin Tanışman'ın Kasten öldürme suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianamede tutuklu şüpheli Serdar Akuşluğ'un Kasten öldürmeye azmettirme suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamede 4'ü tutuklu 10 şüphelinin ise Kasten öldürmeye yardım etme suçundan 12'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.