Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE 'HUSUMET CİNAYETİ'NE DAVA AÇILDI; 3 SANIĞA MÜEBBET HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE 'HUSUMET CİNAYETİ'NE DAVA AÇILDI; 3 SANIĞA MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

31.03.2021 12:49

Son dakika gündem haberine göre ŞİŞLİ'de geçen yıl 26 yaşındaki Orhan Karagöz'ün yol ortasında tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu 13 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

ŞİŞLİ'de geçen yıl 26 yaşındaki Orhan Karagöz'ün yol ortasında tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu 13 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Azmettiricilikle suçlanan şüpheli Serdar Akuşluğ ile Kasten öldürme suçunu işlediği belirtilen şüpheliler Sebahattin Tanışman ve Osman Yıldız'ın müebbet hapsi istendi. Diğer 10 şüphelinin de Kasten öldürmeye yardım etme suçundan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi. İddianamede Ferdi Karagöz ile şüpheli Serdar Akuşluğ arasında husumet olduğu, Ferdi Karagöz'ün hapishanede olduğu için ağabeyi Orhan Karagöz'ün öldürüldüğü öne sürüldü. Öte yandan husumetli iki grubun kavgası güvenlik kamarasına da yansımıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 26 Mayıs 2020 tarihinde Şişli'de Orhan Karagöz'ün silahlı saldırıya uğradığı, vücuduna 5 mermi isabet ettiği ve hastanede yaklaşık bir ay tedavi gördükten sonra hayatını kaybettiği anlatıldı. Olay günü maktul Orhan Karagöz'ün yanında bulunan arkadaşları Fatih Balcı ve Orkay Erkan'ın alınan beyanları doğrultusunda silahla ateş eden kişilerin doğrudan maktulü hedef aldığı, 15-20 el ateş ettikleri, ardından olay yerinden kaçtıkları belirtildi. Tanık beyanlarına göre, ateş edenlerden siyah maskeli olan kişinin mahalleden tanıdığı Sebahattin Tanışman isimli kişi olduğunu net bir şekilde gördüğü, Tanışman'ın yanındaki şüphelilerin de yine aynı mahalleden Osman Yıldız olduğunun söylendiğine iddianamede yer verildi.

HUSUMET OLDUĞU İÇİN AĞABEYİNİ VURDU

İddianamede tanık beyanlarına göre, Sebahattin Tanışman'ın Serdar Akuşluğ isimli şüphelinin tetikçisi olduğu ve Serdar Akuşluğ ile maktulün cezaevindeki kardeşi Ferdi Karagöz arasında yaşanan husumet nedeniyle Orhan Karagöz'ü vurdukları iddia edildi. Tanık beyanlarına göre olay öncesinde şüphelilerin intikam naraları attıkları, olay sonrasında hepsinin birden ortadan kaybolduğu ve Serdar Akuşluğ'un başka dosyalardan firari olması nedeniyle göz önünde pek fazla durmadığı öne sürüldü.

MAHALLEDE POMPALI TÜFEKLE ORHAN KARAGÖZ'Ü ARADILAR

İddianamede yine tanık beyanlarına göre 2017 yılında Ferdi Karagöz ile Serdar Akuşluğ arasında bir olay olduğu, bu olayda Akuşluğ'un arkadaşı olan Kaan Özcan'ın öldürüldüğü ve taraflar arasındaki husumetin bu sebeple başladığı kaydedildi. Orhan Karagöz'ün ölümünden yaklaşık 6 ay önce şüphelilerin mahallede beyzbol sopaları ve pompalı tüfeklerle Orhan Karagöz'ü aradığı ifade edildi.

KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN ANLAŞMAZLIK ÇIKTI

Müşteki Ramazan Karagöz'ün beyanlarına da yer verilen iddianamede, maktulün babası olan müştekinin 2017 yılında oğlu Ferdi Karagöz ile Serdar Akuşluğ arasında 'kız meselesi' yüzünden anlaşmazlık çıktığı, Akuşluğ'un silahla oğlu Ferdi Karagöz'ü vurup arkadaşlarıyla birlikte oğlunu darp ettiği kaydedildi. Akuşluğ'un 'Mahalleyi terk et' uyarısına Ferdi Karagöz'ün uymadığı, Akuşluğ'un Ferdi Karagöz'ü takip ettirdiği ve bir kafede gerçekleşen silahlı tarama olayında Kaan Özcan'ın öldüğü, bu olay nedeniyle Ferdi Karagöz'ün cezaevinde olduğunu söylediği belirtildi.

TÜM ŞÜPHELİLER OFİSE GİTTİ

İddianamede tüm şüphelilerin olaydan önce şüpheli Serdar Akuşluğ'un Sarıyer'deki ofisine gittiği, daha sonrasında şüpheliler Metehan Demici ile Hamit Kanza'nın olay yerinde arabayla keşif yaptığı öne sürüldü. İddianamede, şüpheliler Sebahattin Tanışman ve Osman Yıldız'ın ateş ederek eylemi gerçekleştirildiği ve diğer şüpheliler Talha Pelit ile Umut Sarı'nın da onların yanında olduğu iddia edildi. İddianamede şüpheli Serdar Akuşluğ'un azmettirmesi sonucu şüpheliler Sebahattin Tanışman ve Osman Yıldız'ın kasten öldürme suçunu işlediği, diğer 10 şüphelinin de yardım eden sıfatıyla kasten öldürme suçunu işledikleri öne sürüldü.

3 SANIĞIN MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede tutuklu şüpheliler Osman Yıldız ve Sebahattin Tanışman'ın Kasten öldürme suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianamede tutuklu şüpheli Serdar Akuşluğ'un Kasten öldürmeye azmettirme suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamede 4'ü tutuklu 10 şüphelinin ise Kasten öldürmeye yardım etme suçundan 12'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE 'HUSUMET CİNAYETİ'NE DAVA AÇILDI; 3 SANIĞA MÜEBBET HAPİS İSTEMİ
Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE 'HUSUMET CİNAYETİ'NE DAVA AÇILDI; 3 SANIĞA MÜEBBET HAPİS İSTEMİ
Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE 'HUSUMET CİNAYETİ'NE DAVA AÇILDI; 3 SANIĞA MÜEBBET HAPİS İSTEMİ
Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE 'HUSUMET CİNAYETİ'NE DAVA AÇILDI; 3 SANIĞA MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Mayıs, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE 'HUSUMET CİNAYETİ'NE DAVA AÇILDI; 3 SANIĞA MÜEBBET HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt Kriz giderek büyüyor! Otomotiv de başlayan çip sorunu diğer sektörlere de yayılıyor Kriz giderek büyüyor! Otomotiv de başlayan çip sorunu diğer sektörlere de yayılıyor Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı
32. haftada 4 büyüklere verilen hakemler dikkat çekti! Sergen Yalçın'ın istemediği Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına atandı 32. haftada 4 büyüklere verilen hakemler dikkat çekti! Sergen Yalçın'ın istemediği Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına atandı         
14:01
Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın 16. yüzyılda yapılan portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın 16. yüzyılda yapılan portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı         
13:47
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum         
13:35
Bilim Kurulu üyesinden Diyanet'e çağrı: 'Ramazan ayında aşı olacaklar oruç tutmayabilir' fetvası verin Bilim Kurulu üyesinden Diyanet'e çağrı: 'Ramazan ayında aşı olacaklar oruç tutmayabilir' fetvası verin         
13:12
Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor         
11:56
Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek         
11:49
Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı         
11:26
Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı         
11:17
Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu         
10:50
Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi         
10:40
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım         
08:10
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 14:21:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE 'HUSUMET CİNAYETİ'NE DAVA AÇILDI; 3 SANIĞA MÜEBBET HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei