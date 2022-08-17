ŞİŞLİ'DEKİ KAVGADA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DEKİ KAVGADA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

17.08.2022 14:48
ŞİŞLİ'DEKİ KAVGADA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ŞİŞLİ'de iki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan 1 polis 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ŞİŞLİ'de iki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan 1 polis 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.  Şüpheliler arasında Nişanlı çift Yaren G. ve Emir K. da bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilerden kız tarafının "Kızımız evlilik vaadiyle kandırıldı", erkek tarafının ise; "Zorla evlendirmeye çalışıyorlar" dediği belirtildi. Şüphelilerle birlikte ele geçen 3 tabancayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kuştepe Köz Sokak'ta önceki gün meydana gelen olayda, iki aile arasında nişan bozulması nedeniyle tartışmanın ardından kavga çıkmıştı. Silahların da kullanıldığı kavgaya polis ekipleri müdahale etmiş, biri polis 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Polis soruşturması sonucu Yaren G. ile Emir K.'nın nişanlandıkları ancak daha sonra aralarının bozularak nişanın atıldığı tespit edildi. İki aile arasında bu sebeple bir husumet oluştu. Önceki gün erkek tarafından bir kadın iddiaya göre kızın ailesi tarafından darbedildi. Aynı gün darbedilen kadın, akrabalarını toplayıp kızın evine geldi ve kavga çıktı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 3 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ Cinayet Büro Amirliği ekipleri 1'i çocuk 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında nişanlı çift Yaren G. ve Emir K.'nın da olduğu öğrenildi. Şüpheliler Yaren G. annesi Meral G. teyzesi Sevinç D. ve Barış Ç. ile erkek tarafından Emir K. babası Gökhan K. kardeşi G.K. ve annesi Sevil K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerle birlikte ele geçen 3 tabancanın ise balistik incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde bir birlerini suçladıkları öğrenilirken kız tarafının; "Kızımız evlilik vadiyle kandırıldı."  dediği öne sürülürken erkek tarafının ise; "Zorla evlendirmeye çalışıyorlar" dediği belirtildi.


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Kaynak: DHA

kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DEKİ KAVGADA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞİŞLİ'DEKİ KAVGADA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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