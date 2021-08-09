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Son dakika gündem: Şişli'de, iki grubun silahlı kavgasından seken kurşun ağır yaraladı - Son Dakika

Son dakika gündem: Şişli'de, iki grubun silahlı kavgasından seken kurşun ağır yaraladı

09.08.2021 13:53
Son dakika gündem: Şişli'de, iki grubun silahlı kavgasından seken kurşun ağır yaraladı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre ŞİŞLİ'de, aralarında husumet olan iki grup arasında yaşanan silahlı kavgayı izleyen 59 yaşındaki Türkhan Türel, kurşunlardan birinin karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

ŞİŞLİ'de, aralarında husumet olan iki grup arasında yaşanan silahlı kavgayı izleyen 59 yaşındaki Türkhan Türel, kurşunlardan birinin karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Türel'in hastanede yaşam mücadelesi vermesine neden olan olay güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, o sırada kaldırımda yürüyen anne, baba ve çocuklarının yere yatarak kendilerini korumaya çalıştığı da görülüyor. Polis tarafından gözaltına alınan yaşı küçük 8 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Halil Rıfat Paşa Mahallesi Nazlı Sokak'ta cumartesi 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, sokakta karşılaştı. Birbirlerine hakaretler ederek sokakta yürümeye başlayan grup, birden kavga etmeye başladı. Yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen iki grup arasındaki kavga esnasında bir kişi belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş etti.  Yerden seken kurşun, sokağın başındaki taksi durağından olayı izleyen Türkhan Türel'in karnına isabet etti. Türel, kanlar içinde yere yığılırken, silahlı kavgaya karışanlar olay yerinden kaçtı. Arkadaşları ve çevredekiler tarafından taksiyle Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 59 yaşındaki Türel, burada ameliyata alındı. Operasyonda, bağırsaklarını parçalayarak omuriliğine saplanan kurşun çıkarılan Türkhan Türel, daha sonra yoğun bakım servisine alındı. Taksi durağında  uzun yıllar kahya olarak çalıştıktan sonra bir süre önce emekli olan Türel'in, izne çıkan arkadaşının yerine çalıştığı öğrenildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra silahlı kavga sonrası kaçan kişilerin peşine düştü. Yapılan çalışmaların ardından olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Poliste yapılan sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN BİZİM BAŞIMIZA GELDİ, YARIN HERKESİN BAŞINA GELEBİLİRTürkhan Türel'in kızı Çiğdem Türel, "Babam benim burada kahya olarak çalışıyor. Burada otururken bir çatışma çıkıyor, kavga sesleri duyuyor. Babam da çıkıyor haliyle, 'ne oluyor ' diye bakıyor. Sonrasında silah sesleri duyuluyor ve babamın karnına isabet ediyor. Kişiler o an kaçıyor daha sonra polis yakalıyor bunları. Ertesi gün tekrar salınıveriyorlar. Şu an ellerini, kollarını sallayarak sokakta geziyorlar. Babam şu an entübe durumda, yaşam mücadelesi veriyor. Karnından giriyor kurşun. İnce bağırsağa, kalın bağırsağa ve omuriliğe gelmiş durumda. Hem hayati tehlikesi hem de sakat kalma durumu söz konusu. Bugün bu bizim başımıza geldi, yarın herkesin başına gelebilir. Bugün benim babam, yarın bir başkasının annesi, bir başkasının çocuğu... Bu insanlar şu an dışarıdalar, serbest bırakıldılar. 15 yaşında bir insan; sonuçta bunun ebeveynlerinin de sorgulanması gerekiyor. Bu kişilerin bu şekilde olmaması gerekiyor. Bu ülkede adalet olması gerekiyor" dedi.

GENÇLERİN ŞAKALAŞTIĞINI ZANNETTİKOlay sırasında sokaktan geçen Şahin Köse, "Olayın gerçekleştiği akşam, biz gençlerin şakalaştığını zannettik. Fakat, iki grubun birbiriyle husumeti varmış. Bu gençler 18 yaşından küçük. Burada husumetle beraber, birbirleriyle çatışmaya giriyorlar. Ağabeyimiz de, burayı ziyarete geliyor. Hasbelkader kaza kurşununa denk geliyor ağabeyimiz ve yere yığılıyor. Karnının sağ tarafından vuruluyor, ambulans beklenmeden hemen hastaneye kaldırılıyor" diye konuştu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Türkhan Türel'in ağır yaralanmasına neden olan olay güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup üyelerinin sokakta koşturmaları görünüyor. Türel, gruptakilerin koştuğu yöne doğru bakıyor. Bu sırada, gruptakilerden birinin tabancasından çıkan kurşun Türkhan Türel'in karnına isabet ediyor. Türel, dizlerinin üzerinde yere çöküyor. O sırada, taksi durağının karşısındaki kaldırımda yürüyen anne, baba ve iki çocuğu kurşunlardan korunmak amacıyla yere yatıyor. Kavga edenlerin olay yerinden kaçmasının ardından arkadaşları ve çevredekiler Türel'e yardıma geliyor.

- İstanbul
Son dakika gündem: Şişli'de, iki grubun silahlı kavgasından seken kurşun ağır yaraladı
Son dakika gündem: Şişli'de, iki grubun silahlı kavgasından seken kurşun ağır yaraladı
Son dakika gündem: Şişli'de, iki grubun silahlı kavgasından seken kurşun ağır yaraladı
Son dakika gündem: Şişli'de, iki grubun silahlı kavgasından seken kurşun ağır yaraladı
Son dakika gündem: Şişli'de, iki grubun silahlı kavgasından seken kurşun ağır yaraladı
Son dakika gündem: Şişli'de, iki grubun silahlı kavgasından seken kurşun ağır yaraladı
Son dakika gündem: Şişli'de, iki grubun silahlı kavgasından seken kurşun ağır yaraladı
Son dakika gündem: Şişli'de, iki grubun silahlı kavgasından seken kurşun ağır yaraladı

Taksi, Polis, Silah, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Şişli'de, iki grubun silahlı kavgasından seken kurşun ağır yaraladı - Son Dakika


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