Şişli'de iki kardeşin feci şekilde can verdiği kaza kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de iki kardeşin feci şekilde can verdiği kaza kamerada - Son Dakika

Şişli'de iki kardeşin feci şekilde can verdiği kaza kamerada

6 saat önce

Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan ağabey kardeşin beton mikseri altında kalarak can verdiği kazaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli'de iki kardeşin feci şekilde can verdiği kaza kamerada, System.String[]

Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan ağabey kardeşin beton mikseri altında kalarak can verdiği kazaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.


Şişli, Darülaceze Caddesi üzerinde 8 Aralık günü meydana gelen olayda, bir yakınlarının cenazesine gitmek için evlerinden çıkan Mehmet (71) ve Hasan (81) Danalıoğlu kardeşlere yolun karşısına geçmek istedikleri sırada beton mikseri çarpmıştı. Mikserin altında kalan kardeşler ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Danalıoğlu ve Hasan Danalıoğlu kardeşler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. İki kardeşin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin mobese kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


Kameraya yansıyan görüntülerde, yolun karşısına geçmek için adım atan iki kardeşe beton mikserinin çarptığı ve altına aldığı görülüyor. Kaza sonrasında bir vatandaşın büyük panik yaşadığı ve yardım için olay yerine koştuğu anlar da görüntülerde yer alıyor.


Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan beton mikseri sürücüsünün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Darülaceze, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
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