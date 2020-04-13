Şişli'de iki katlı ahşap bina alev alev yandı - Son Dakika

Şişli'de 2 katlı bir ahşap binada çıkan yangın çevredeki komşuların korkmasına sebep oldu. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde alev alev yanan ahşap bina itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen ahşap binada ise herhangi bir can kaybı yaşanmadı.



Yangın saat 02.00'da Şişli İlçesi Teşvikiye Mahallesi Barakalar Sokak üzerinde bulunan 2 katlı ahşap binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ahşap binadan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki komşular durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu ve Beşiktaş itfaiye grup amirliklerinden ekipler yönlendirdi. Bu sırada alevler kısa süre içinde binanın tamamında etkili olmaya başladı. Yangın daha sonra bitişiğindeki gecekonduya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri büyüyen yangını 30 dakika içerisinde kontrol altına aldı.



Binanın yanma anı cep telefonu kamerasında



Yangın anı ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Alevlerin boylarının yer yer 3 ila 4 metre yüksekliğinde olduğu görülüyor. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini bulmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL