Şişli'de iki otomobil kundaklandı - Son Dakika
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Şişli'de iki otomobil kundaklandı

1 saat önce

Şişli'de park halindeki iki otomobil kundaklandı.

Şişli'de iki otomobil kundaklandı, System.String[]

Şişli'de park halindeki iki otomobil kundaklandı.


Alınan bilgiye göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 şüpheli, Paşa Mahallesi Ortanca Sokak'ta park halindeki bazı araçların lastiklerini kesti ve iki aracı ateşe vererek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Olay yerinde inceleme yapan polisin şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, son bir haftada 18 aracın lastiğinin daha kesildiği ve bir spor kulübüne ait bilet satış kulübesinin ateşe verildiği öğrenildi.

Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:24 Kaynak: AA
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