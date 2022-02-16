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İlginç görüntü: Aydınlatma direğine tırmanıp Türk bayrağı salladı - Son Dakika

İlginç görüntü: Aydınlatma direğine tırmanıp Türk bayrağı salladı

16.02.2022 14:39
İlginç görüntü: Aydınlatma direğine tırmanıp Türk bayrağı salladı

Şişli'de emniyette 19 adet suç kaydı olan ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen bir şahıs, aydınlatma direğine tırmanarak Türk bayrağı salladı.

Şişli'de emniyette 19 adet suç kaydı olan ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen bir şahıs, aydınlatma direğine tırmanarak Türk bayrağı salladı. İlginç anların yaşandığı olayda etrafa da bağıran şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek itfaiye merdiveniyle aşağıya indirildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin alınması ve adli işlemleri için emniyete götürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emniyette 19 adet suç kaydı olan ve psikolojik sorunları bulunan Gökmen T. (27), cadde üzerinde bulunan bir aydınlatma direğine tırmandı. Direğin üstüne ayakta durarak etrafa bağıran şahsı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gökmen T.'yi aşağı indirmek için ikna etmeye başladı.

DİREĞİN ÜSTÜNDE ŞAHSI GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

Çalışmalar sürdüğü esnada vatandaşlar cep telefonlarıyla olayı görüntülerken, direkte şahsı gören bazı vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmalar sonucunda mahallelinin de yardımıyla şahıs aşağıya inmeyi kabul etti. İtfaiye merdiveniyle direkten indirilen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsın ifadesinin alınacağı ve hakkında adli işlem yapılacağı öğrenildi.

(Doğan Can Cesur - Onur Dursun - Abdulkadir Atmacan-İHA)

İlginç görüntü: Aydınlatma direğine tırmanıp Türk bayrağı salladı
İlginç görüntü: Aydınlatma direğine tırmanıp Türk bayrağı salladı
İlginç görüntü: Aydınlatma direğine tırmanıp Türk bayrağı salladı
İlginç görüntü: Aydınlatma direğine tırmanıp Türk bayrağı salladı
İlginç görüntü: Aydınlatma direğine tırmanıp Türk bayrağı salladı
İlginç görüntü: Aydınlatma direğine tırmanıp Türk bayrağı salladı
İlginç görüntü: Aydınlatma direğine tırmanıp Türk bayrağı salladı
İlginç görüntü: Aydınlatma direğine tırmanıp Türk bayrağı salladı

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Türk Bayrağı, İtfaiye, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlginç görüntü: Aydınlatma direğine tırmanıp Türk bayrağı salladı - Son Dakika


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