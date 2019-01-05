Son Dakika Haberleri: Şişli'de İlginç Hırsızlık

Şişli'de İlginç Hırsızlık

50 dakika önce

İstanbul Şişli'de park halinde bulunan lüks bir aracın camını kıran hırsız, aracın vites topuzunu çaldı.

Şişli'de İlginç Hırsızlık, System.String[]
İstanbul Şişli'de park halinde bulunan lüks bir aracın camını kıran hırsız, aracın vites topuzunu çaldı.

Şişli Lati Lokum Sokak'ta park halinde bulunan son model lüks araçta ilginç bir hırsızlık yaşandı. Gece geç saatlerde yaşanan olayda, hırsız aracın camını kırarak içerisinden yalnızca vites topuzunu çaldı. Olayı sabah fark eden bölgedeki vatandaşlar ise önce şaşırdı sonra da polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri araç içerisinde inceleme yaparak soruşturmak üzere aracı bulunduğu yerden çekti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:20 Kaynak: İHA

Polis, İstanbul, Şişli, 3. Sayfa
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