Şişli'de İlginç Hırsızlık
47 dakika önce
Şişli'de ilginç hırsızlık Lüks aracın vites topuzunu çaldılarİSTANBUL - Şişli'de park halinde bulunan lüks bir aracın camını kıran hırsız, aracın vites topuzunu çaldı.
Şişli
'de ilginç hırsızlık
Lüks aracın vites topuzunu çaldılar
İSTANBUL - Şişli'de park halinde bulunan lüks bir aracın camını kıran hırsız, aracın vites topuzunu çaldı.
Şişli Lati Lokum Sokak'ta park halinde bulunan son model lüks araçta ilginç bir hırsızlık yaşandı. Gece geç saatlerde yaşanan hırsızlık olayında, hırsız aracın camını kırarak içerisinden yalnızca vites topuzunu çaldı. Olayı sabah fark eden bölgedeki vatandaşlar ise önce şaşırdılar sonra da polis ekiplerine ihbar ettiler. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri araç içerisinde inceleme yaparak soruşturmak üzere aracı bulunduğu yerden çekti.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:24 Kaynak: İHA
Ankara'da 2'si Polis 5 Kişinin Yaralandığı Doğal Gaz Patlamasında Olay Yerinden İlk Görüntüler Geldi
Eğlence Mekanındaki Otopark Kavgasında Silahlar Konuştu: 2 Yaralı
Bursa 3 Yaşındaki Çocuğunu, Cebine Not Bırakıp Terk Etti
Bıçakla Üzerine Yürüyen Adama Kurşun Yağdıran ABD Polisi, Soruşturma Sonrası Göreve Döndü