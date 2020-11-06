Son dakika haberleri! Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

Zeki GÜNAL/ ŞİŞLİ'de 70 yaşındaki müteahhit Celal Seymener'e iş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda dedesini korumak isteyen yine aynı ismi taşıyan 22 yaşındaki torunu Celal de yaralandı. Saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti