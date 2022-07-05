Beline kadar toprak ve taş altında kalan diğer işçi ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Halide Edip Adıvar Mahallesi Alaattin Elmas Sokak'taki bir inşaatın temelinde henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şişli'de inşaatın temelinde toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı - Son Dakika

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