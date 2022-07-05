Şişli'de inşaatın temelinde toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı - Son Dakika
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Şişli'de inşaatın temelinde toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

05.07.2022 21:39
Şişli'de inşaatın temelinde toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Şişli'de inşaat temelinde yaşanan göçük nedeniyle toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

Şişli'de inşaat temelinde yaşanan göçük nedeniyle toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

Halide Edip Adıvar Mahallesi Alaattin Elmas Sokak'taki bir inşaatın temelinde henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, toprak altında kalan işçi, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beline kadar toprak ve taş altında kalan diğer işçi ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de inşaatın temelinde toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şişli'de inşaatın temelinde toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı - Son Dakika
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