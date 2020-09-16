ŞİŞLİ'DE İNTİHAR GİRİŞİMİ - Son Dakika

Şişlide bir kişi binanın çatısına çıkarak intihar girişimde bulundu. Polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.
Harbiye Vali Konağı Caddesinde saat 16.30 sıralarında bir binanın çatısına çıkan kişi intihar girişiminde bulundu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirildi.
İntihar girişiminde bulunan kişi çatıdaki kiremitleri yola atmaya başlayınca polis ekipleri caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Müzakereci polisin yarım saatli konuşması sonucu kişi ikna edilerek polis merkezine götürüldü.
İntihar girişimi ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:37 - Kaynak: DHA
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