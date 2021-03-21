ŞİŞLİ'DE İRANLI KARDEŞ, ABİSİNİ BIÇAKLADI - Son Dakika

Şişli'de lüks rezidansta çıkan kavgada İranlı bir kişi, ağabeyini bıçakladı. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı.

Olay geçen hafta 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan lüks rezidansta meydana geldi. İddialara göre İranlı bir kişi ağabeyi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen kardeş ağabeyini elinden bıçakladı.

Çevredeki vatandaşlar iki kişinin kavga ettiğini ve bir kişinin bıçakla yaralandığını görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Plazaya gelen sağlık ekipleri elinden yaralanan kişiyi ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri abisini bıçaklayan İranlı kardeşi gözaltına aldı.