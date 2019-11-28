ŞİŞLİ'DE İRANLI MESUT MEHLEVİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ; 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ŞİŞLİ'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Şişli, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen İranlı Mesut Mevlevi'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemişti. Olay sırasında ağır yaralanan Mesut Mevlevi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalar kapsamında bazı şüphelilerin kimlikleri belirledi. Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdullah K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

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