Son Dakika Haberleri: Şişli'de iranlı mesut mehlevi'nin öldürülmesi; 5 şüpheli yakalandı
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Şişli'de iranlı mesut mehlevi'nin öldürülmesi; 5 şüpheli yakalandı

6 saat önce

(Zanlısının görüntüsüyle) ŞİŞLİ'DE İRANLI MESUT MEHLEVİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ; 5 ŞÜPHELİ YAKALANDIMüslim SARIYAROzan URAL-Ertan KILIÇ/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

(Zanlısının görüntüsüyle) ŞİŞLİ'DE İRANLI MESUT MEHLEVİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ; 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Müslim SARIYAROzan URAL-Ertan KILIÇ/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Şişli, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen İranlı Mesut Mevlevi'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemişti. Olay sırasında ağır yaralanan Mesut Mevlevi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalar kapsamında bazı şüphelilerin kimlikleri belirledi. Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 Türk şüpheli yakalandı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Şişli'de iranlı mesut mehlevi'nin öldürülmesi; 5 şüpheli yakalandı

İstanbul, Şişli, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:57 Kaynak: DHA
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