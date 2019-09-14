Son Dakika Haberleri: Şişli'de iş merkezinde yangın  (4)
Son Dakika Güncel Haber

Şişli'de iş merkezinde yangın  (4)

1 saat önce

ŞİŞLİ Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şişli'de iş merkezinde yangın  (4), System.String[]

ŞİŞLİ Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle caddeyi yoğun dumanlar kapladı. Binada mahsur kalanlar da itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılıyor.

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da şiddetli rüzgar, dalları ağaçtan söktü
Ortaca'da çıkan orman yangınına 9 helikopterle müdahale ediliyor Şişli'de 9 katlı iş merkezinde korkutan yangın: Dumanlar caddeyi kapladı Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 7 kuruş zam bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 14:54:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şişli'de iş merkezinde yangın  (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]