Şişli'de iş merkezinde yangın paniği: mahsur kalanları itfaiye kurtardı
1 saat önce
Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA Şişli'de 9 katlı bir iş merkezinin çatısında izolasyon çalışmaları yapılırken yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:54 Kaynak: DHA
Kamera: Özgür EREN/ İstanbul
DHA Şişli
'de 9 katlı bir iş merkezinin çatısında izolasyon çalışmaları yapılırken yangın çıktı. Binanın en üst katında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın Halaskargazi Caddesi'nde bulunan 9 katlı bir iş merkezinin çatısında saat 11.00 sıralarında çıktı. İddialara göre çatıda izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı ve yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yangın nedeniyle Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy
istikametine trafiğe kapatıldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, yangın söndürme çalışmaları sırasında caddeyi yoğun duman kapladı. Yangın çıkan binanın en üst katından mahsur kalan 4 kişi itfaiye merdiveni yardımı ile bulundukları yerden kurtarıldı. Kurtarılan 4 kişiye ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kurtarılan 4 kişi de herhangi bir yaralanma olmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangın söndürüldü. Binanın çatısında soğutma çalışmaları devam ettiği için Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikametine trafik kapalı olduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Dumanlardan detay görüntü
-Caddenin duman altında kalması
- İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmeye çalışması
-Toplanan meraklı kalabalıktan detay görüntü
-Mahsur kalanların merdiven ile indirilmesi
-Mahsur kalanların ambulansa alınması
-Genel ve detaylar
14.09.2019 - 11.32 Haber Kodu : 190914041
14.09.2019 - 11.56 Haber Kodu : 190914053
14.09.2019 - 12.02 Haber Kodu : 190914054
14.09.2019 - 12.41 Haber Kodu : 190914063
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