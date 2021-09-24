Şişli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Şişli'de bir iş yerinin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Halaskargazi Caddesi Hrant Dink Sokak'ta bulunan bir iş yerinin çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler çatı kısmını sardı.

Durumu fark eden iş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.